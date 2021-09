‘No me detendrán ni frenaaa ni la CNTE’: AMLO

Tapachula.- Al encabezar la ceremonia de inauguración del hospital ‘Nueva Frontera’ del IMSS en Chiapas, el presidente acusó que estos actos realizados por maestros pertenecientes a la Coordinadora son un asunto de índole político, y recalcó “¡Ni Frenaa, ni la CNTE detienen al Presidente!”.

“Quiero decir que los dirigentes de la CNTE nos volvieron a cerrar el paso, lo hicieron el día viernes por la mañana, ayer también hay en la Frontera Cómala, y ahora en Tapachula y no pudieron detenernos. El presidente de México no puede ser el rehén, el Presidente no puede ser rehén de nadie. A lo mejor otros presidentes, pero otro presidente legal y legítimamente constituido, no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie”, afirmó.