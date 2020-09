¿No se maneja con ocurrencias? AMLO asegura buen manejo de la pandemia en México

En su conferencia matutina, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el Subsecretario de la misma dependencia, Hugo López Gatell, fueron cuestionados respecto a la denuncia que interpusieron miembros del Partido Acción Nacional contra ellos, y contra Andrés Manuel López Obrador, por "mal manejo de la pandemia en México"; sin embargo, ninguno de los doctores pudieron responder, debido a que el presidente tomó la palabra en su lugar.

Tenemos elementos para decir que actuamos bien. Es una pandemia mundial que afecta a muchos países. Ha causado muchos estragos, no es un asunto sólo de México y hemos actuado correctamente, de manera profesional, responsable, empezando porque desde el inicio le dejamos la conducción de el combate a esta pandemia a los especialistas, a los expertos médicos y científicos".

López Obrador aseguró también que no le quita el sueño este tipo de señalamientos de "sus adversarios", ya que entiende que es más un asunto político que filantrópico; aprovechó para decir que el equipo encargado de combatir el Covid-19 en el país, es "de los mejores del mundo", pues son expertos en cada una de sus áreas.

No creo que haya en otros países, un equipo manejando este asunto lamentable, como se tiene en México (...) no lo manejan políticos, no se maneja con ocurrencias".