"Tenemos que defender a Pemex y CFE, no a empresas particulares": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en efecto el Gobierno de México busca fortalecer a las empresas del estado, como Petróleos de México (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En conferencia de prensa mañanera, el mandatario nacional señaló que no se va a favorecer a empresas privadas, como Iberdrola, la cual se vio beneficiada durante el periodo neoliberal.

"Nosotros tenemos que defender el interés público y siempre lo he dicho: los únicos negocios que debes importarnos son los negocios públicos. Tenemos que defender a la CFE, tenemos que defender a Pemex, no a las empresas particulares. Pueden participar, pero no abusar o monopolizar como lo hicieron en el periodo neoliberal".

El titular del Ejecutivo resaltó que cuando se suscribió el T-MEC, el capítulo sobre energía se limitó a dos párrafos, ya que el original era "muy entreguista" y comprometía al sector energético.

Incumplimiento al T-MEC

El viernes pasado, representantes del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta a la Presidencia de Estados Unidos para manifestar su preocupación sobre las acciones del Gobierno de México.

De acuerdo a los congresistas, las indicaciones de López Obrador para favorecer a las empresas estatales eran una violación y contradicción al espíritu del T-MEC, cuyo principal objetivo es promover el crecimiento de ambos países.

