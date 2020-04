Amenazan con quemar hospital si atienden pacientes con Covid-19, en Morelos

Habitantes del municipio Axochiapan, en Morelos, se manifestaron afuera del hospital general "Dr. Ángel Ventura Neri" para oponerse a que sea habilitado para atender a pacientes con coronavirus (Covid-19) y amenazan con quemarlo.

Los 150 pobladores que realizaron la protesta afirman que su rechazo a que el nosocomio brinde atención a la población contagiada, se debe a que no tiene la capacidad ni siquiera para atender a los pacientes de la región.

"No nos interesa que traigan a nadie, y si van a echar a perder las cosas, pues hagan lo que quieran pero no van a traer gente (contagiada) porque entonces sí va a haber bronca... ¡Lo quemamos, eh!", dijo uno de los habitantes, según se escucha en uno de los videos que circula en redes sociales.

"¿Si no tienen la capacidad para atender lo poquito que hay aquí en el hospital, creen que van a poder atender una contingencia de este vuelo? Es una cosa irrisoria", añadió.

El reclamo fue seguido por otros hechos por distintas personas: "Escúchenlo bien, lo quemamos", "les quemamos el pin*** hospital y ya no hay hospital", "yo me encargo de quemarlos", "hay que hacer bombas molotov, órale pa´dentro y vamos a ver si no se salen", "para qué queremos un pinche hospital donde vengan todos los enfermos", "Si los doctores ya dijeron que no tienen la capacidad de atender esa gente, y nosotros estamos siendo responsables para decirle que si vienen alguien aquí, vamos a actuar, no nada más hablar".

De acuerdo con el portal 24 Horas, autoridades del hospital reconocieron que este lugar solo cuenta con 6 ventiladores, equipo que no es suficiente para atender a los 40 mil habitantes que hay en el municipio, que pudieran ser afectados por el coronavirus.

La Secretaría de Salud de Morelos confirmó ayer siete casos de coronavirus, descartó 72 y 31 permanecen como sospechosos y se confirma una defunción.