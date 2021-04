Alfredo Adame, candidato del partido de la ´maestra´, exhibido pidiendo ´moches´

El controvertido actor Alfredo Adame, se encuentra en el ojo del huracán nuevamente, ahora por un audio filtrado en el que se escucha, presumiblemente, la voz del también conductor, hablando sobre "moches" y sobre los partidos "satélite" de Morena.

En el audio, que ya circula en Twitter y por WhatsApp, se escucha presumiblemente a Adame advirtiendo que el partido en el poder quiere tener mayoría en el Senado, y que por ello apoyarán a RSP, el partido fundado por el yerno de Elba Esther Gordillo, y poder alcanzar a los "256 en la cámara".

Además, se revela que él ya entabló conversaciones con la "maestra", su hija y yerno, a pesar que la misma Elba Esther ha negado en reiteradas ocasiones tener injerencia en el partido.

Yo ya me senté con Elba Esther (...) y la orden es: no le tires p*do a Claudia Sheinbaum en Tlalpan, no le tires p*do a López Obrador".