Niños con cáncer se quedan sin medicamentos por un robo "muy raro" en CDMX

Un total de 37 mil 956 medicamentos contra el cáncer fueron sustraídos de las instalaciones de la empresa Novag Infancia S.A de C.V. en la Ciudad de México, informó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Los hechos fueron confirmados por el titular de la Cofepris, José Alonso Novelo Baeza, luego de que la periodista Ana Francisca Vega difundiera la información el pasado viernes 9 de octubre.

De acuerdo a la periodista, padres de niños con cáncer informaron que el crimen fue revelado durante un encuentro con la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional.

Uno de los padres manifestó a un diario de circulación nacional que no saben si creer sobre el supuesto robo, ya que solo se les mostró la alerta sanitaria, mas no la carpeta de investigación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "muy raro" que se hayan hurtado miles de tratamientos contra el cáncer para niños y aseguró que se investigará al respecto.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional señaló que los fármacos fueron traídos, con dificultad, de Argentina y reafirmó su compromiso para el abastecimiento de los medicamentos oncológicos.

"Nos costó conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina, está muy raro; nos roban una bodega de estos medicamentos".

Además, el titular del Ejecutivo sostuvo que sus adversarios están aprovechando para crear una imagen sobre su gobierno que no corresponde a la realidad.

"Nuestros adversarios están aprovechando para proyectar una imagen que no corresponde a la realidad, como si fuéramos insensibles, que no nos importa el problema y no es así".