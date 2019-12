Al tiro con las bromas del día de los inocentes

Este 28 de diciembre se conmemora a en México y otras partes del mundo el día de los Santos Inocentes lo que equivale a una licencia para hacer bromas, incluso hay quienes rayan el mal gusto, pero como hoy se vale mejor esté prevenido.

Desde mensajes.con audios "escandalosos" por WhatsApp, fake news, o incluso estafas menores permanecen a la orden del día, por lo que no debe decir que "va por cigarros" si su pareja le dice que está en espera de la cigüeña, aunque mejor aluda a su responsabilidad.

Las llamadas falsas también están a la orden del día, donde marcar a un conocido haciéndose pasar por otra persona puede sacar un rato agradable para quien hace la broma, sobre todo si se puede grabar la conversación.

En las oficinas y centros de trabajo es común el "robo de lonche", aunque también hay que tener cuidado del "lonche de broma" que puede ser dejado intencionalmente y que pudiera contener algún ingrediente "sorpresa".

Tradición o no, hay quienes sobre pasan los límites y ya sea por ocio o por deficiencia mental que deciden hacer llamadas de.broma a corporaciones de rescate, en ese caso deberán estar conscientes que existen identificadores de llamada y que está situación es penada por la justicia. No es gracioso, no lo haga.

Día de los Santos Inocentes, el porqué de la conmemoración

Unos sabios (magos) llegaron a Jerusalén desde Oriente y se presentaron ante el rey Herodes I el Grande. Iban en busca del futuro rey de los judíos que acababa de nacer, Herodes, desconfiado y temeroso de perder su poder envió a un grupo de soldados a Belén con orden de asesinar a cualquier niño menor de dos años para que el anunciado mesías, futuro rey de Israel, muriera.

La matanza tuvo lugar el día 28 de diciembre* y para recordar a las víctimas, la Iglesia Católica decidió instaurar esta fiesta como homenaje a los niños inocentes.

El día recogió este ambiente festivo y le concedió un tono más de bromas, aprovechando los diferentes significados que se le pueden dar al término "inocente" para convertirlo en un día para hacer fuertes bromas.