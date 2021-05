'Al carajo'; AMLO explica por qué no ha visitado a víctimas de Línea 12 del Metro

CDMX.- Al ser cuestionado por un periodista sobre por qué no ha visitado a las víctimas del accidente en la Línea 12 del metro de CDMX, el presidente Andrés Manuel López Obrador se notó un tanto molesto y respondió que ese no es su estilo debido a que considera que "ese estilo" es demagogia.

“Ese no es mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y con lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía, estoy pendiente estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas”, declaró en su conferencia matutina de este viernes.