Adolescente festeja sus XV años en la cochera de su casa y conmueve al bailar el vals con su papá

Saltillo.- Samantha Lemus Cabello se preparó con mucha ilusión para festejar sus XV años de vida, sin embargo, nunca imaginó que sus planes se verían afectados por una pandemia.

Originaria de Saltillo, Coahuila, Samantha tuvo que resignarse a no celebrar su cumpleaños en un salón de eventos el sábado 2 de mayo por las medidas aplicadas para prevenir la propagación del Covid-19.

Sin embargo, sus papás y familiares le tenían preparada una gran sorpresa para que este día tan especial no pasara desapercibido sin importar que ocurriera durante una pandemia.

"Yo estaba muy triste porque tuve que cancelar mi fiesta de 15 años que sería este sábado 2 de mayo y no entendía para qué mi mamá quería que me vistiera de quinceañera, hasta que escuché mucho ruido en la calle y fue ahí donde me di cuenta de la sorpresa que mi familia había preparado", relató Samantha a un medio de comunicación local.

De acuerdo con videos que se han viralizado en las redes sociales, una caravana de autos llegó hasta el domicilio de Samantha ubicado en la colonia Real del Sol 2 en el municipio de Saltillo.

Amigos y familiares a bordo de sus vehículos se acercaban haciendo sonar el claxon y entregándole regalos.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Samantha bailó con su papá, Jesús Alberto Lemus, el vals en la cochera de su casa con la melodía I'm Not the Only One del cantante Sam Smith.

En otro momento de la pequeña celebración en familia y atendiendo las medidas de salubridad, Samantha bailó con el chambelán que iba vestido con un traje de protección del coronavirus, además de un cubrebocas.

Samantha aseguró que este día jamás lo olvidará y que las muestras de cariño quedarán por siempre en su corazón.

"Aunque me siento triste por no poder abrazar a las personas que quiero, esta sorpresas me levantó el ánimo", dijo Samantha.

REGALOS PARA SAMANTHA

Samantha recibió varios regalos de sus familiares entre ellos había dos que también se han viralizado y fueron dos pasteles con diseño de coronavirus.

Pero los regalos no solo han llegado para Samantha por parte de sus conocidos, tras viralizarse el festejo de la joven quinceañera algunos negocios se acercaron a ella para ofrecerle regalos como un spa y el servicio de limusina para cuando pueda festejarse en un salón de eventos como lo tenía planeado, de acuerdo con la misma Samantha sería el próximo 22 de agosto del presente año.