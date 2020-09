Bertha Duarte Gómez, hija de ex gobernador de Chihuahua: ¿por qué tramitó amparo contra posible detención?

Bertha Duarte Gómez Morales, hija del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, tramitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión, el cual fue admitido por el juez federal, según informaron medios de comunicación.

Sin embargo, dicho amparo no frena o suspende su detención debido a que la hija del ex mandatario estatal no lo solicitó.



En cuanto a la petición de amparo contra detención provisional con fines de extradición, ésta fue rechazada ya que no hay acto que evidencie la posible afectación real, actual y directa a los derechos de la solicitante.



En su demanda, la joven de 29 años refirió que su padre se encuentra en detención en Miami, Florida, y añadió que tiene conocimiento de que la Fiscalía General de Chihuahua mantiene abiertas investigaciones contra familiares y allegados de Duarte.

Directiva y empresaria desde sus 20 años

Durante la administración de César Duarte se permitió que amigos y familiares fundaran empresas y prestaran servicios a gobiernos.



Con tal solo 20 años de edad, Bertha Duarte Gómez y sus hermanos formaron parte de empresas tanto en México como en Estados Unidos, como directivos y socios.



Una de esas empresas fue la Ganadera El Saucito Balleza, S.A. de C.V. y otro negocio dedicado a la perforación para la extracción de hidrocarburos, de los cuales su padre es socio mayoritario y su madre, Bertha Olga Gómez, y su hermano también son accionistas.



Los hijos Duarte Jáquez buscan evadir cualquier orden de aprehensión en su contra, tras las investigaciones que sostiene la Fiscalía General del estado de Chihuahua en su contra y otros conocidos del ex gobernador chihuahuense.