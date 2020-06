Acusan a 'El Rocky' de drogar a muchacha para violarla; Luisito Comunica lo hizo famoso

El exconvicto conocido bajo el mote de ´El Rocky´, quien ganó popularidad en las redes sociales tras ser entrevistado por el youtuber Luisito Comunica, volvió a estar en el foco de la atención pública, sin embargo, en esta ocasión por una acusación por abuso sexual en contra de Andrea ´N´.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el acusado le puso drogas en un jugo que le dio, lo que provocó que perdiera el conocimiento, situación que el agresor aprovechó para abusar sexualmente de ella.

Según cuenta la afectada en redes sociales, conoció a Rocky durante el año 2019, cuando acudió a refugiarse de la lluvia en un lugar cerca del Palacio Nacional, en aquella ocasión, le agarró confianza debido a que había aparecido en el video de uno de sus youtubers favoritos.

"Me reconoció al instante, me dijo que me iba a invitar un jugo para platicar chido, me dio sus cosas que usa para bolear zapatos y las puso en su cubeta blanca, me dijo que se las cuidara, yo lo esperé mientras él fue por el jugo", reveló la joven.