Acusa gobernador de Tamaulipas embestida política en su contra

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca denunció una embestida política en su contra y aseguró que se defenderá ante cualquier atropello.

"Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello", escribió en redes sociales.

Estas declaraciones se dan después de que Moisés Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados diera a conocer que se recibió la solicitud de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR, de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Se informó que esta solicitud será ratificada el próximo 25 de febrero al mediodía.

En agosto de 2020, el gobernador solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que le informara si existía alguna investigación en su contra.

Mediante un escrito presentado ante la FGR, señaló un domicilio en la Ciudad de México para que fuera notificado en caso de ser necesario y autorizó a sus representantes legales, entre los que se encuentra Roberto Gil Zuarth, exsenador panista.

Gobernadores del PAN lo defienden

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, vocero de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), salió en defensa del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra quien la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de desafuero. Vila aseguró que se trata de un intento por polarizar el proceso electoral y pidió respetar a los gobernadores durante este proceso y confió en que su homólogo tamaulipeco podrá presentar elementos necesarios para desestimar las acusaciones en su contra.