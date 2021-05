'Actividad petrolera puede desarrollarse en armonía con la naturaleza': AMLO

Al publicar un video en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador adjuntó un texto en el que asegura que “la actividad petrolera puede desarrollarse en armonía con la naturaleza”.

En su visita al municipio de Paraíso, Tabasco, el mandatario nacional aprovechó para visitar El Bellote, un poblado ubicado a las orillas de la Laguna Mecoacán.

En la grabación, López Obrador añadió que estaría en la refinería Dos Bocas, cuya planta se encuentra en construcción.

Estoy llegando a El Bellote, este es el municipio de Paraíso, ¿a poco no hace honor a su nombre este paisaje, qué no es un paraíso? Esto es Tabasco y no como lo pintan, esta es mi tierra, mi agua. Vamos a la refinería de Dos Bocas.