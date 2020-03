Aceptará Senado ausencia de trabajadores en riesgo por COVID-19

El pleno del Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para que los trabajadores adultos mayores, embarazadas, madres y personal en riesgo puedan ausentarse del recinto legislativo ante la epidemia del coronavirus COVID-19.

El punto de acuerdo incluye a los trabajadores en materia de subcontratación, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien presentó el acuerdo.

El legislador de Morena lamentó que esta propuesta no pudo ser aprobada por todos los grupos parlamentarios, debido a que algunos de ellos no se presentaron a la sesión debido a la contingencia epidemiológica.

"Si no sesionamos, si no tomamos el acuerdo en el pleno, no podríamos concederles este beneficio", indicó Monreal Ávila.

Esta medida, agregó, se toma para evitar contagios entre los trabajadores del recinto legislativo, además de exponer a las personas que pertenecen a la población de riesgo al exponerse ante el virus.