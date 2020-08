Madre de familia alerta sobre acoso y pornografía infantil en página imitación de Karol Sevilla

ESPECIAL.- A través de Facebook, una madre de familia denunció el supuesto abuso infantil y pornografía infantil que estaría llevando a cabo una página imitación de la cantante Karol Sevilla.

En la publicación, la mamá de la menor afectada indicó que por la cuarentena decidió soltarle una tablet a su hija para que hablara con sus familiares, sin embargo, la niña comenzó a seguir una página de Karol Sevilla en donde fue objeto de abuso infantil.

"He tratado de denunciarlo a la policía cibernética, pero me dicen que no debe ser por medio de una aplicación, estoy muy nerviosa, la información seguramente ya estarán haciendo mal uso de ella pero no quiero que quede impune", indicó.