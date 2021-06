'La venganza no es mi fuerte'; AMLO niega dar órdenes sobre el caso Cabeza de Vaca

CDMX.- Durante la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no está dando instrucciones a la Fiscalía General de la República en el caso contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca.

El mandatario mexicano destacó que la FGR es un organismo autónomo e independiente. Posteriormente, exhibió el oficio que envió la embajada de Estados Unidos en la que se menciona que el FBI estaría investigando a Cabeza de Vaca.

"Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no tengo dos caras como lo son los conservadores, esa es su doctrina", aseveró AMLO.