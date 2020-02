'Zona no circula': solución de NL ante contingencias

Limitar el paso vehicular en las zonas que registren altas concentraciones cuando haya una contingencia ambiental, es una medida que planea aplicar el estado.

Aunque según refirieron, no es un hecho concreto, la posibilidad de aplicar esta opción está facultada en la Ley de Movilidad.

Así lo reveló el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, quien explicó que aunque en cuatro años, la administración sólo se ha visto en la necesidad de declarar una contingencia, ya se analizan alternativas para combatir la mala calidad del aire en tal situación.

"No será un ´Hoy no Circula, sería algo como un ´Zona No Circula´", indicó Vital.

Aunque el estado confirmó el año pasado que no implementaría la verificación vehicular, y también expertos han dicho que la medida que se aplica en México del "Hoy no circula" no ha tenido los efectos que se esperaban, esta acción puede ser similar.

El funcionario, dijo que aún no es algo que se encuentre establecido, ya se plantea esta posibilidad en las mesas de trabajo que se están realizando en coordinación con los municipios.

"Esto será dónde está más comprometido; por ejemplo, puede ser que tengas una zona estación de monitoreo ambiental que detecta una concentración muy importante pues se restringirá en esa zona; en el resto de la ciudad si no tienes esas condiciones, no es necesario hacerlo", describió.

Vital puntualizó que la restricción solo se haría en caso de una contingencia ambiental, que de momento solo se declaró el 1 de enero del 2019, provocada en gran parte por la quema de pirotecnia.

Actualmente, la medición de la calidad del aire aún se encuentra en valores Imeca, por lo que la aplicación del programa de respuestas surge cuando los valores rebasan los 165 puntos, sin embargo, esto cambiará con la entrada del ICARS.

Como se recordará será en este mes, cuando entre en vigor la NOM-172-SEMARNAT-2019 con la cual a partir de niveles más bajos, los gobiernos tendrán que activar las alertas, precontingencias y contingencias ambientales.

De ser así, y ante las condiciones que la metrópoli ha registrado en los últimos meses en distintas estaciones de la ciudad, se puede prever que la acción del estado se replicará en varios municipios, ya que los contaminantes han superado en diversas ocasiones las normas ambientales.