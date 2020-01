'Yo no compré la casa, la renté': Manuel González descarta tener 'mansión'

Tras haberse negado a emitir alguna postura sobre el uso excesivo de seguridad personal y de su vivienda, el secretario General de Gobierno, Manuel González, negó haberse construido una "mansión".

El funcionario estatal aseguró que la casa contigua a su domicilio no es de su propiedad, sino que la renta como oficina.

De ser cierta esta aseveración, González estaría gastando el 23 % de su salario en la renta de dicho inmueble.

Estas declaraciones las da luego de que El Horizonte documentó que la casa de Manuel González creció a raíz de ser el segundo del gobernador Jaime Rodríguez "El Bronco", pues pasó de tener una casa con valor de $7.5 millones de pesos, a una con un valor aproximado de $20 millones de pesos.

Ante el cuestionamiento de cómo se hizo de esa "mansión", el secretario señaló que la vivienda de a lado no es de él y que no ha intentado comprarla ya que no tiene dinero; sin embargo, manifestó que rentó la vivienda de la esquina para poder tener una oficina y atender gente ahí.

"La renté en 2015 para poder tener una oficina y poder atender gente ahí, no es mía, ni va a ser mía, ni quiero que sea mía, ni me interesa comprarla. Yo he vivido ahí por 30 años, fui el primer vecino, vivo en la misma casa", dijo el funcionario.

Cabe precisar que una casa como la que señala González que renta tiene un costo elevado, pues según páginas especializadas y agentes inmobiliarios, en la zona Cumbres el arrendamiento de una vivienda de 250 metros cuadrados es de entre $25,000 pesos, y la que él ocupa es de 500 metros cuadrados.

Es decir, por la casa, el funcionario estaría pagando $25,000 pesos, el 23 % de su sueldo como funcionario, que es de $105,383 pesos.

DEPRECIA CASA DE FUNCIONARIO PROPIEDADES DE VECINOS

Hace dos años, el metro cuadrado de construcción en la cuadra con numeración 300 de Paseo de los Césares en el tercer sector de Cumbres se cotizaba en $16,700 pesos, con acabados estándar, no de lujo, pero tampoco básicos.

En enero de 2019, bajó a $15,300 y hoy se cotiza en $12,808 pesos, según cálculos realizados por tres agencias de bienes raíces que operan en esa zona.

La casa ampliada donde vive Manuel González cuesta -según expertos inmobiliarios- más de $20 millones de pesos, siendo que cuando aún no era el #2 del gobierno del Bronco Rodríguez, no pasaba de $7 millones de pesos.

Los corredores de bienes raíces consultados refirieron que a 300 metros a la redonda de donde vive el funcionario, el valor de las propiedades se ha depreciado debido a un factor que a nivel nacional se presenta desde hace varios años en las inmediaciones de donde viven políticos influyentes.

En el argot se le llama "indicador político de los bienes raíces".

"Si tratara de venderla batallaría mucho porque para hacerlo tendría qué deshacerse también de la casa de la esquina que él compró y que tiene habilitada como guarida de sus guardaespaldas", dijo el corredor independiente, que tiene su domicilio a tres cuadras de la de Manuel Florentino.