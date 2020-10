'NL tendrá gobernadora', dice Yeidckol; descarta a Tatiana

Monterrey.- La aspirante a encabezar la dirigencia Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que su contrincante Mario Delgado es líder en gastos dentro de la campaña interna.

En entrevista con El Horizonte, la actual secretaria General de Morena, afirmó que en Nuevo León se designará como candidato a la gubernatura a una mujer.

- Hemos escuchado que quien puntea en las encuestas internas es Mario Delgado

Mario Delgado va en primer lugar pero de gastos, no de otra cosa. En gastos si se ha dado el primer lugar, pero al primer lugar, en gastos.

- ¿Cuánto ha gastado Mario Delgado?

Yo honestamente, no es que yo lo sepa porque yo no he visto las notas, pero Porfirio Muñoz Ledo dice que ha gastado más de $440 millones de pesos.

- En la presidencial, ¿cuánto se gastaron?

Nosotros no pusimos ese número de espectaculares, y en el estatuto de Morena no está contemplado, en la campaña interna; lo que está contemplado es que si tú trabajas la gente te conoce y va a votar por ti cuando tenga las votaciones. Nuestras elecciones son internas no son externas, como que los espectaculares salen sobrando.

- ¿De dónde está sacando dinero Mario Delgado para su campaña?

No lo sé, es un tema que me gustaría conocer, yo voy a presentar los gastos, de hecho en menos de una semana y creo que sería muy importante como Morena que todos presentarán los gastos que han hecho.

- El presidente dijo el viernes que a Morena quieren arribar oportunistas, ¿a quien se refería, a Mario Delgado o para quién llevaba dedicatoria?

Yo creo que a lo mejor a los dos, está muy fácil o muy simple para mí desde el punto de vista a Porfirio y Mario porque no hay otros.

- ¿Usted no se siente aludida?

Por supuesto que no, yo soy militante, yo sí soy fundadora de Morena, yo soy militante de Morena, llevo trabajando en el partido desde que formamos parte del partido hasta la fecha, no tengo ni sueldo, ni gastos, ni nada por el estilo.

- ¿Cuál será el costo electoral que tendrá que pagar Morena en las urnas, por este ´desbarajuste´?

Yo creo que va a ser más que lo paguen las personas directamente, hoy es algo que suele suceder mucho ya no se generaliza tan fácilmente, sino que se va a las personas.

Yo creo que a Ramírez Cuéllar los militantes le cobraremos el hecho de que ha desviado la atención, ha puesto al partido a que se hable mal de Morena, cuando todo mundo hablaba bien. Estamos perdiendo muchas cosas por culpa de Ramírez Cuéllar y creo que eso es algo que va a quedar en su historial y que no le vamos a perdonar.

- Hablando del ámbito local ¿van ganar la gubernatura?

Por supuesto, 100 por ciento.

- ¿Con una candidata o candidato?

Vamos a ganar la gubernatura con una candidata, es tiempo de las mujeres y vamos a ganar también las principales alcaldías.

- ¿Con qué candidata?

No te puedo decir ahorita pero bueno creo que ya se oye por todos lados, pero seguramente es una candidata muy querida.

- La vimos con el arquitecto Abel Guerra y por ende se dedujo que usted está apoyando a Clara Luz Flores para la candidatura

Solamente estábamos platicando de todas las posibilidades que hay y de que Morena era el mejor proyecto y la idea de construir juntos.

- ¿Y a Tatiana Clouthier?

Tatiana es diputada y yo creo que tiene una tarea importante en la cámara de diputados.

- ¿Ahí la vería entonces usted, no como candidata?

Tatiana dijo que a lo mejor se iba de candidata a Sinaloa, ella es de Sinaloa, entonces ella planteó que se iría de candidata a Sinaloa.

- ¿Y para el resto de las alcaldías y diputaciones locales?

Yo creo que tenemos cuadros muy buenos.

- ¿Y la cámara baja?

Vamos a ganar una vez más la mayoría en la Cámara de Diputados, vamos a ser muy contundentes, yo te diría que nos va a ir muy bien con todas las gubernaturas y las diputaciones locales, federales, alcaldías creo que va a ser un éxito rotundo.

- ¿Van por carro completo?

No me gusta esa expresión porque es del otro partido, pero nos va ir muy bien.

- ¿Usted se siente segura de ganar la encuesta y ser de dirigente del partido?

Sí por supuesto, porque soy la única que tiene un trabajo y resultados, yo estoy en Morena, antes de que Morena existiera.