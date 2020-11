¡Por fin! Ponen fecha a la Línea 3 del Metro regio; arrancará en un día 'amoroso'

Monterrey.- Los regios recibirán el próximo 14 de febrero de 2021, Día del Amor y la Amistad, un "regalo" muy ansiado y esperado desde hace cinco años, la inauguración de la Línea 3 del Metro.

Dicha obra, que se contemplaba fuese entregada en 2015, podrá comenzar a operar por lo menos con 19 vagones, así lo informó en entrevista con El Horizonte, el director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, Noé Chávez.

El funcionario explicó que en el cierre de este año y en el primer mes del siguiente se realizarán los ajustes necesarios para poner en operación el servicio en el citado ramal.

Y agregó que para el Día del Amor y la Amistad, la administración estatal pretende tener funcionando 19 vagones de los 50 que adquirieron, además de tener listo el sistema de peaje que se contratará el 15 de diciembre de 2020, así como el servicio de electricidad que se firma hoy viernes, y otros aditamentos menores como las llamadas "jaulas de Faraday" que regulan el electromagnetismo del Metro.

De 50 vagones que se compraron para todo el sistema, se necesitan al menos 18 para arrancar, pero se tendrán 19, ya que aseguró que 11 llegarán en diciembre y ocho en enero del próximo año.

Agregó que de los 11, siete son remanufacturados en Alemania y cuatro nuevos fabricados en China; los otros ocho serán mitad y mitad.

Con estos, recalcó el funcionario estatal, la Línea 3 empezará a dar servicio a 120,000 personas diariamente.

"Yo quiero arrancar el día 14 de febrero, ahorita ya no me preocupa los vagones porque yo sé que vamos a tiempo, ya ahorita eso no es mortificación porque ahorita traemos 11 y ya tenemos fecha de embarque de los siguientes ocho que es en diciembre, entonces pues llegan en enero", señaló Chávez Montemayor.