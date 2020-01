Nuevo León tiene tres Pueblos Mágicos que no quedan lejos y que puedes visitar en este fin de semana largo; vive el sabor norteño en todo su esplendor

Ya es puente... ¿y no tienes a dónde ir? Descubre estos Pueblos Mágicos

Ya estás a unas horas de disfrutar el primer puente de la temporada. A partir de este viernes, si te lo vuelas (ups!!), podrás de disfrutar de un fin de semana largo, pero... ¿ya tienes planes?

No te estreses, no tienes que invertirle mucho ni viajar grandes kilómetros para darte un pase de lujo. Y es que si no lo sabías, Nuevo León tiene tres pueblos mágicos que están listos para recibirte.

Primero, ¿qué es un Pueblo Mágico? La Secretaría de Turismo bautizó a diversos municipios del país con este termino para incentivar sus tradiciones. Son elegidos por conservar su arquitectura, tradiciones, historia y cultura. Diciéndolo más sencillo: Son bonitos.

Además, para conservarse en esas condiciones el Estado les otorga recursos. Aproximadamente designan $500 millones de pesos que se reparten entre los 101 pueblos mágicos que hay en todo el país. Las cantidades a las que son acreedores no son equitativas y mucho dependen del turismo que reciban.

Ya con esta excelente explicación (aplausos...gracias, gracias), ¡venga!...

Estos son los Pueblos Mágicos que puedes visitar en este puente y que están bien cerquita.

SANTIAGO

Desde el 2006 Santiago, Nuevo León, es Pueblo Mágico debido a su arquitectura que está intacta. En menos de una hora, si no hay tráfico, ya puedes acceder a uno de los lugares más icónicos del estado.

Ahí podrás disfrutas de pozas, cascadas, la plaza principal con la Parroquia de Santiago Apóstol y -por supuesto- la comida tradicional.

El asado de puerco es de lo más recomendable, así como el cortadillo norteño. Riquísimo. Este es un lugar que debes de visitar y tomarte las fotos más posonas.

Ah, y lleva dinerito porque hay mucha venta de artesanías y muebles a buen precio.

LINARES

Uy, ya estoy pensado que comer en este lugar. Está a aproximadamente 45 minutos de Monterrey, sus calles son cultura pura y la gente muestra la hospitalidad del norteño en todo su esplendor.

En la Plaza de las Armas se puede admirare la arquitectura más emblemática. Puedes admirar al Palacio Municipal y la Catedral de San Felipe Apóstol.

El cortadillo y el cortadillos son platillos que no puedes dejar de comer. ¿Y de postre?. Una mezcla de leche quemada con nuez, sí, las famosas Glorias de Linares.

BUSTAMANTE

Aquí tendrás tanto que hacer. Empezamos por las Grutas de Bustamante que están iluminadas con luz artificial para que saques fotos bien pro. Hay guías que te pasean para que no te pierdas y disfrutes de la historia del lugar.

En la plaza está el templo Franciscano de San Miguel Arcángel construido en el siglo XIX. Digno de visitarse no importa que religión profeses.

¿Y de comida? Que tal un cabrito horneado, tortillas de harina y frijoles. Además hay una fábrica de mezcal que podrás visitar. Tampoco olvides el tradicional pan de Bustamante, es un manjar.

¿Ya tienes tu itinerario?