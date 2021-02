Ya cede Covid-19 en NL... y no avanza apertura

Monterrey, Nuevo León.- Y es que dicen que la afectación es mucha, por lo que pidieron que ya no exista la suspensión de actividades.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal, la baja en los contagios ha sido de hasta 70% entre el pico más alto de la pandemia, que fue el 22 de enero con 1,140 casos, y el día de ayer, cuando fueron 356.

En los últimos 15 días de febrero, el promedio ha sido de 605, y comparado con los 15 días anteriores, que comprenden del 18 de enero al 1 de febrero, donde el promedio fue de 1,089, equivale a una disminución de 44 por ciento.

Las hospitalizaciones han bajado igualmente, pues el 26 de enero se llegaron a tener 2,078 hospitalizados, mientras que ayer se reportaron sólo 1,132 hospitalizados.

En defunciones, el 27 de enero se igualó el pico más alto de 58 incidentes, que se había registrado el pasado 28 de agosto; ayer 16 de febrero, en cambio, fueron sólo 39, que son 33% menos.

´Abran los domingos´

Ante este panorama, el integrante de la mesa directiva de la Canaco Monterrey y presidente de la cadena minorista Hemsa, Ricardo Marcos Padilla, expresó que la mejoría en los indicadores es alentadora, por lo que ya hay bases para la reapertura del domingo, pues ese día los comerciantes facturan el 30% de las ventas totales de la semana.

"Deben de abrir el domingo ¡ya! yo creo que la ciudad lo está aclamando que abran el domingo", señaló.

El empresario afirmó que la reducción es más bien por el cuidado de la gente y no por el cierre de los domingos.

Por su parte, el presidente de la Canirac en Nuevo León, Jorge Moeller, dijo que jamás estuvieron de acuerdo con los cierres y coincidió que la mejoría es por la ampliación de horarios y porque los negocios aplican protocolos de prevención.

"De hecho, nosotros no hemos dejado de pedir que se abra el domingo. Si traemos el requisito de que no entren adultos mayores y de que no entren niños, pues el domingo es familiar, entonces es más importante", sostuvo.