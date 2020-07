Y... va de nuevo: cierran calzadas

SAN PEDRO.- La administración municipal de Miguel Treviño volvió a cerrar las emblemáticas calzadas San Pedro y Del Valle, lo anterior con la intención de evitar aglomeraciones en vías públicas y seguir la ordenanza del gobierno estatal en materia de restringir la movilidad en la entidad.

Si bien por la mañana de ayer, las calzadas estuvieron abiertas e incluso algunos corredores aprovecharon para ejercitarse, ya por la tarde las autoridades sampetrinas colocaron cintas para bloquear los accesos a los andadores de la Calzada del Valle y la de San Pedro.

El edil informó por medio de un video subido a redes sociales que a partir de este fin de semana decidió cerrar ambos paseos y advirtió que comenzarán a entregar advertencias policiales a quien no respete el horario de uso, que será de entre semana de 05:00 a 22:00 horas, y los sábados y domingos permanecerán cerradas durante todo el día.

De igual forma, señaló que entregarán advertencias policiales para citar ante un juez cívico a aquellos ciudadanos que no porten el cubrebocas, y a quienes violenten el horario de tránsito sin tener una justificación, como lo es ir a comprar medicinas, alimentos o a trabajar en alguna actividad esencial.

"Estaremos entregando estas advertencias policiales con los datos de las personas que no están haciendo caso a los llamados de atención y no traen cubrebocas, además tenemos las cámaras de corporales en nuestros oficiales para identificar a aquellas personas que no se están comportando a lo que la circunstancia requiera", puntualizó el edil.