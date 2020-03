Waldo Fernández González, hombre de diálogo y acuerdos

Waldo Fernández destaca que la cultura del esfuerzo y educación ha sido lo que lo ha impulsado a salir adelante y desarrollar un sentido de la justicia lo que lo llevó a estudiar derecho, además de buscar ser factor de cambio para la sociedad lo llevó a la política y a la función pública.

De buen humor y carácter amable, Waldo Fernández señala que ahora esa búsqueda de ser factor de cambio lo está llevando a construir una plataforma con miras al 2021, aspectos de los que profundizó en entrevista con El Horizonte.

¿Cómo te percibes?

Soy producto de la educación pública vengo de la cultura del esfuerzo, mi madre nos sacó de la extrema pobreza, mi abuela era empleada doméstica y sólo tuvo a mi mamá de hija, si algo tengo es esta parte es de reconocer está cultura del esfuerzo.

Tengo una personalidad un poco camaleónica, puedo convivir, porque mi familia así lo era, con personas de muy escasos recursos y con personas de altos recursos. Me defino como muy luchón, responsable y de infancia muy aburrida, a lo más que llegué fue a echarme unas copas como a los 19 años, siempre he sido muy centrado, tengo un sentido del humor un poco negro, eso sí.

¿Cómo recuerdas tu infancia?

Teníamos un rancho con unos chivos y los fines de semana era obligado ir a trabajar y a convivir, odié los ranchos porque llegas y te la pasas atendiendo a los que van, una familia muy estricta, una vez saqué el cuarto lugar en secundaria y me regañaron porque no salí en los primero tres.

¿Cuántos son en tu familia?

Tres hermanos: José Martín, Fernando y yo que soy el mayor de en medio, el mayor realmente es un primo que convivió con nosotros siempre incluso legalmente somos hermanos, el rancho estaba ahí detrás de la Cortina.

¿Porqué elegiste ser abogado?

El ideal de justicia o lo más cercano te lo plantea la abogacía. Primero quería ser médico, estaba en la 15 Madero, estaba el anfiteatro del área médica, un día entré al anfiteatro y me di cuenta que quería ser abogado, México perdió un gran doctor.

La abogacía tiene una parte muy bonita, los asuntos que ves son diferentes, aunque sea un mismo juicio siempre son historias diferentes, si no te equivocas o perviertes en el camino, la abogacía es muy redituable económicamente como todas las profesiones, a largo plazo y siempre tienes la oportunidad de hacer justicia o ayudar a personas a hacer Justicia.

Tengo un código de ética que lleve siempre, deje de litigar hace cinco años; no manejar asuntos de delitos contra la salud, porque no estoy de acuerdo con ese mundo de las drogas etcétera y no manejar asuntos de delitos sexuales defendiendo al depredador o presunto responsable.

¿Y en la política?

Fue un asunto medio accidental, llevé un litigio, me contesta el PRD, aunque había estado en la primer campaña de Andrés Manuel como abogado técnico, cuando me invitan a ser diputado fue por mi experiencia en temas de seguridad y por haber sido abogado del partido contra Carlos Ahumada el empresario argentino influyente en un proceso electoral. Nuevo León que es un estado relativamente rico con población bien educada nadie quiere participar en la política, primero porque no son competitivos los salarios contra los de la iniciativa privada, estás fuera de mercado, pero principalmente la política está muy desprestigiada, pero está la parte que todos tenemos de ser agentes de cambio.

¿Ahora qué actividades desempeñas?

Estoy 100% enfocado en construir una posibilidad de una candidatura esa es la verdad y la razón por la que me salí del gobierno, por que no me parece ético ni legal tener un espacio en gobierno y estar tratando de ser candidato.

Estoy trabajando intensamente en las calles a través de mis redes sociales viendo que se logra dar mi intención es participar en el proceso electoral no sé si lo vaya a conseguir o no pero al menos me voy a quitar la duda de este contacto con la ciudadanía.

Sin lugar a dudas es el poder ejecutivo me gustaría la posibilidad de ver si hay una alcaldía. Sí (sería en Monterrey), tampoco desprecio la gubernatura que quede claro, a ver qué pasa.

¿Qué otros retos existen para ello?

Las campañas sacan lo peor de los ciudadanos. Están basadas en el odio de qué van a meter a la cárcel a tal persona, Ahora vendrán con la novedad de que buscarán independizar al estado del resto del país, cuestiones absurdas cuando deberían de versar sobre mejores propuestas las más atinadas y reales y sobre todo apostar más por el diálogo para llegar acuerdos con todas las partes de la sociedad.

No hay madurez ni cultura política no hay tampoco una responsabilidad política porque no hay sanción de los ciudadanos a los políticos. Vemos a políticos en la calle y les pedimos una selfie, eso no abona en nada y también hay cinismo de la clase política

¿De no ser abogado y político que hubieras sido?

Tengo una inmobiliaria y me entró recientemente el gusanito de construir, no lo hago yo propiamente, lo hace alguien más y desarrollado plenamente mi profesión y estoy buscando en la parte política darle un cierre con una candidatura competitiva porque creo que sí me lo merezco.

¿Qué rutina tienes?

Salgo a caminar con mi esposa, convivo mucho con ella, desayunamos, luego voy a eventos de trabajo y los fines de semana los domingos nos vamos con mis hijos: Mariana, Waldo que es influencer gamer, no me preguntes cómo está esa onda pero se mantiene sólo y gana más o menos bien, Sofía está estudiando leyes que por cierto hoy cumple años felicidades (viernes 28) y Mariana de 14 años, tenemos una quinta y nos vamos a descansar, tengo unos animalitos que no los puedo matar, hasta les puse nombre.

¿Que pasatiempos tienes?

Me gusta mucho la lectura, la música no me gusta nada el único es Rick Ashley ochentero he ido como a seis conciertos en mi vida tres de Maroon Five que han sido más para mis hijas estar en casa y soy cinéfilo.