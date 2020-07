Vuelven filtros a San Pedro y cierran Calzadas

Administración de Miguel Treviño dará advertencias policiales a quienes no usen correctamente el cubrebocas

SAN PEDRO.- De nueva cuenta la administración municipal de San Pedro establecerá filtros en los accesos a la ciudad, para no permitir la entrada a quienes no vivan en el municipio o que no realicen una actividad esencial, asimismo, el gobierno municipal, que encabeza Miguel Treviño, también cerrará las Calzadas.

A través de un video en vivo de redes sociales, el edil anunció tres nuevas medidas estrictas para evitar contagios del Covid-19.

El munícipe detalló que los Policías de San Pedro entregarán una "advertencia policial" a los ciudadanos que no utilicen el cubrebocas de forma adecuada y quien se niegue a acatar la recomendación, será llevado ante un Juez Cívico.

"Es que la autoridad está tomando registro de ese acto que no se ajusta a lo que necesitamos como comunidad que quedarán registrados y que, ante la reincidencia en la actitud, podemos proceder a realizar una detención.", recalcó.

En el mensaje emitido, se advirtió que volverán los filtros de entrada al municipio el cual inició a las 08:00 de la noche de este sábado.

"Concretamente aplicaremos filtros sábado y domingo durante todo el día. Estamos ahorita en el proceso de capacitación de nuestros elementos de seguridad que estarán realizando estas tareas. Durante toda la semana estaremos operando con estos filtros a partir de las 10:00 de la noche.", Informó Treviño de Hoyos.

Este operativo consistirá en señalar al automovilista que sólo habrá acceso si comprueba que vive en el municipio o que "realiza alguna actividad esencial".

Mientras que la tercera medida, consiste en cerrar la Calzada del Valle los fines de semana.

"Uno de los espacios públicos que han sido motivo de inquietud dentro del municipio, que genera nerviosismo, por la cantidad de gente que se congrega y a veces porque estas personas se juntan y no se respeta la distancia"

En el vídeo, el munícipe pidió a los centros comerciales a no permitir el acceso a quienes no porten cubrebocas.

"Son medidas drásticas, la ley de salud del Estado nos faculta para implementar estas medidas del decreto publicado en el periódico oficial publicadas.", recordó.

Las personas que reincidan serán registradas en una base de datos, al igual que el rostro de las personas a quien se llamó la atención por medio de las cámaras corporales de los elementos policiales.