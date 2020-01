Viven en la inseguridad habitantes de Cadereyta

Mientras que el gobierno de Cadereyta, Nuevo León, le da casi 12 millones de pesos a un proveedor fantasma por concepto de "timbrado de nómina", sus ciudadanos viven entre la inseguridad y el miedo.

En un recorrido realizado por El Horizonte en la colonia Sabinitos del municipio de Cadereyta, algunos vecinos hablaron de la inseguridad que se presenta a diario, pues existe una falta de vigilancia y alumbrado que los hace vivir entre el miedo.

Ante ello los dueños de una tienda han optado por vender encerrados, solamente por una rendija del barandal pues ya les han robado y viven con el miedo de que vuelva a pasar.

"Hay muchos robos aquí, ya se han metido a robar, yo me encierro porque tengo miedo que vengan a robarme, ya me han robado, la semana pasada precisamente me robaron el celular y así atiendo encerrada con la llave. Tiene uno miedo", comentó la dueña de una tienda de abarrotes.

El esposo de la vecina, también dueño de la tienda, señaló que a la inseguridad se le agrega la falta de alumbrado y vigilancia por parte de las autoridades.

"Falla mucho la luz, en la noche hay dos o tres lamparas si tú ves cuantas lamparas hay, de esas funcionan como tres.

"Vigilancia yo creo que ni hay, yo no veo ni una patrulla cada ocho días, por eso mi esposa quiere que le haga un cuadrito aquí (en la puerta) para atender", comentó el vecino, quien también omitió su nombre.

Recientemente El Horizonte documentó que en tan sólo cinco días de noviembre del 2019, el municipio, encabezado por el alcalde del Partido Verde Ecologista Ernesto Quintanilla Villarreal, le pagó $11.9 millones de pesos a una empresa "fantasma" por concepto de "timbrado de nómina".

Es así como la administración de Ernesto Quintanilla gasta millones con una empresa fantasma, dejando de lado invertir para dar solución a las principales problemáticas que vive el municipio y que preocupan a los vecinos.