Causa indignación basura dejada por visitantes en Río Ramos

ALLENDE, NUEVO LEÓN.- Algunas personas aprovecharon para visitar el Río Ramos, localizado en el municipio de Allende, luego de que la secretaría de Turismo de Nuevo León reabriera este fin de semana algunos sitios turísticos como parte de la reactivación económica por la pandemia del Covid-19-

Esta mañana comenzaron a circular fotografías de toda la basura que dejaron las familias sobre el cauce natural, por lo que usuarios de redes sociales se mostraron indignados.

"NO es posible que ayer abrieron a la gente el acceso al Río Ramos y así amanece. Seguimos sin entender que este planeta no nos quiere y menos así de puercos", "Mejor que se queden en casa si NO saben cómo convivir con la naturaleza.... deplorable", "No queda de otra más que cobraran por el acceso y asignarles el lugar y visar cuando se retiren y revisar cómo lo dejan...", "Que asquerosa es esa gente, son los mismos se quejan de que las alcantarillas se tapan", fueron algunos de los reclamos de los internautas.