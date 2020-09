Aislamiento aumenta 4 veces llamadas de ayuda por violencia familiar

Nuevo León.- El confinamiento que se generó por la pandemia, agudizó el problema de violencia familiar en Nuevo León, pues las llamadas de emergencia a centros de ayuda, se incrementó hasta cuatro veces.

Así lo dio a conocer la directora de Alternativas Pacíficas, Rosario Leal que señaló que si bien, no tuvieron un aumento en el ingreso a los refugios, sí en la atención telefónica, esto durante la presentación "Causas de la violencia familiar en Nuevo León: análisis delictivo sobre la violencia de pareja" del Consejo Nuevo León.

"De enero a marzo el ingreso a los refugios disminuyó; pero no así las llamadas de emergencias para pedir auxilio, que se triplicaron o 400% más subió y el ingreso a las puertas de violetas también subió", dijo.

"El confinamiento hace que sea más cruda la violencia dentro de los hogares, pero precisamente porque se hacen expertas estas mujeres en no molestar al agresor y tenerlo en paz, no denuncian, no salen a pedir ayuda" indicó.

Al cierre del primer trimestre de 2020, la entidad se encuentra dentro de los cinco estados con mayor número de carpetas de investigación abiertas por este delito con 316, colocándolo en segundo lugar, frente a Ciudad de México.

Mientras que en los últimos cinco años, Nuevo León ha tenido la tasa promedio mensual más alta de violencia familiar con 26.4 crímenes por cada 100 mil habitantes.

"En los últimos dos meses en la tasa anualizada en el delito de violencia familiar, registró un incremento en comparación con los últimos seis meses y los últimos 12 meses; puede estar relacionado al efecto del aislamiento social, al tema de que las víctimas se pasan más tiempo con sus parejas y esto incrementa la probabilidad de que sean agredidas por parte de sus parejas", mencionó Oswaldo Morales, director del Observatorio de Seguridad y Justicia.

Entre los hallazgos que obtuvo el Consejo del análisis, puntualizaron que una mujer que ya ha sufrido esta situación, es tres veces más propensa a ser víctima de violencia de pareja; así como el hombre que ha vivido esta experiencia en casa, es dos veces más propenso a agredir a su pareja.

Por lo anterior, remarcaron que las autoridades tienen que impulsar sus políticas en la impartición de justicia y garantizar los recursos para víctimas y agresores; en el caso de los segundos, ya que pueden continuar la conducta si no reciben atención.