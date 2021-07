Vinculan a proceso a servidores públicos relacionados con la muerte de migrantes calcinados

México.-Dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración y siete elementos de la policía de Escobedo fueron vinculados a proceso por presuntamente estar relacionados con el hallazgo de una camioneta en donde aparecieron calcinados 19 migrantes.

Mediante un comunicado se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso a funcionarios federales Jesús "R" y Abraham "A"; asimismo, para los elementos municipales Adalberto "T", Julio "G", Beatriz "M", Juan "C", Francisco "R", Eulalio "C" y Baltazar "C", por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la administración de justicia.

Los hechos en los que están relacionados es con el hallazgo de una camioneta, la cual estaba asegurada por el Instituto Nacional de Migración en Nuevo León desde el pasado 6 de diciembre.

Esta camioneta fue devuelta por los servidores Públicos Federales y posteriormente localizada calcinada en el estado de Tamaulipas 19 cuerpos dentro de ello, entre los que se encontraban personas de origen extranjero.

Se informó que luego de que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control otorgó la vinculación concedió el término de tres meses para la investigación complementaria.