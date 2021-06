VIDEO | Confirma Samuel García que Mariana sí va como presidenta del DIF

Nuevo León.- El virtual ganador de la gubernatura en Nuevo León, Samuel García, confirmó que su esposa Mariana Rodríguez sí tomará el cargo de presidenta del DIF.

Durante entrevista para Azteca Noreste, García señaló que fue después de su festejo en la Macroplaza que Rodríguez le confirmó que sí le gustaría estar en el puesto y ella señaló que sí.

"Comúnmente la esposa del gobernador tiene un cargo honorífico que es la presidencia del DIF, es la imagen, abajo hay una dirección y vamos a poner a alguien experto en el tema del Desarrollo Integral de la Familia.

Me dio mucho gusto que me dijo Mariana ´si te conviene y sirvo´ me gustaría estar en ese cargo", mencionó García.