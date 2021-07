Aquí no se trata de lo quieran los grupos, sino la ciudadanía: Víctor Pérez

Monterrey, Nuevo León.-Dentro del Partido Acción Nacional, ya corren los rumores por el próximo candidato a la dirigencia estatal del instituto político, entre ellos Hernán Salinas.

Al respecto opinó el diputado federal y miembro del grupo Santa Catarina, Víctor Pérez, al mencionar que por el momento no existe un candidato a proponer como líder del PAN.

Indicó que por el momento están tranquilos y no llevan prisa para que el proceso de las elecciones internas se lleve a cabo, puesto que en esta ocasión, el albiazul deberá concentrarse en lo que pide el ciudadano y no los actores políticos.

"La gente nos mandó varios mensajes en la elección pasada y creo que debemos atenderlos de manera puntual. Si no es así, se nada sirve que estemos en una discusión política dentro de nuestro partido, porque simple y sencillamente no vamos a darle dirección a lo que la gente quiere, que aquí es lo más importante; no lo que quiera un liderazgo político en el AN ni lo que quiera el grupo Santa Catarina, San Nicolás, ni lo que quiera cualquier otro grupo"