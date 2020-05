Víctor Fuentes apoya reactivación, pero de forma coordinada

Una reactivación coordinada para el sector económico es lo ideal para todos, comentó el Senador Víctor Fuentes, quien además de ello dio su apoyo a las reactivaciones que se están dando en la entidad.

"Lo más importante es reactivar la economía, eso resulta fundamental, no habría dinero que alcance, aunque el que se tenía no estaba dirigido a estas prioridades... Lo importante y lo que hay que hacer con mucha estrategia es la reactivación económica, me da mucho gusto porque así lo exigimos que se reactive el sector de vivienda, que representa 200 mil empleos en Nuevo León.