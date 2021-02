Ven 'inútil' registro de vacunación; creen que puede tener fines políticos

Monterrey.- Líderes sociales en Nuevo León y representantes del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM) calificaron de innecesario el registro para vacunar a los adultos mayores contra el Covid-19.

Además calificaron ese plan de ser "inútil" y un "calvario" para las personas de la tercera edad, pues la página reporta varias caídas.

También remarcaron que dicho registro podría esconder una finalidad política de machacarle a los beneficiarios quien les va a aplicar la vacuna.

Al respecto, el presidente del IEPAM, Ramón de la Peña Manrique, enfatizó "la vacuna debe de estar disponible para todas las personas adultas mayores, deseamos que no sea un proceso ni burocrático ni político".

Asimismo, Luis Gerardo Treviño, de Fortaleza Ciudadana, apuntó que el registro "es cómo recordarle a la gente que te lo va a dar un gobierno que tiene obligaciones en salud. Entonces, en ese sentido, yo no veo la razón que justifique la existencia de un nuevo padrón ahora, ¿a quién pones a hacer los registros?".

Y abundó que "es hacerle al menso, yo no veo necesidad de que se haga un registro para ir a ponerte la vacuna. Es absurdo totalmente, existe el registro de población, existe el registro del INE y ya existen los registros de los padrones de los programas sociales, entonces ¿qué más datos ocupas?".

Otro ingrediente en contra para los ancianos es que muchos no tienen conocimiento del manejo del Internet y tienen que buscar quien los auxilie.

"Ha sido muy difícil, me ha tocado ver casos donde los nietos son los que tienen que ayudar o el vecino ha tenido que ayudar, pero sí ha sido complicado, porque no siempre tienen acceso a Internet ni le saben, hay que simplificar las cosas para los adultos mayores", expresó la presidenta del Comité Técnico de Participación Ciudadana de las Personas Adultas Mayores, Teresa Villarreal de Dillon.

De igual forma, De la Peña Manrique dijo que dicho padrón no debió existir y que "las personas adultas mayores deberán poder llegar al centro de vacunación sin condicionar que hubiesen tenido un registro previo. Se ha visto que el sistema por Internet inició con fallas, pero nos preocupa que muchos adultos mayores no tienen acceso a Internet".

El pasado 2 de febrero, el gobierno federal activó la página www.mivacuna.salud.gob.mx para registrar a todos los adultos mayores del país que deseen aplicarse la vacuna contra el Covid-19.

Para ello, deben proporcionar datos como la Clave Única de Registro de Población (CURP), dirección actual y teléfono de contacto.

El objetivo de dicho padrón, indicó la Federación, es ordenar la vacunación y saber cuántas personas están interesadas en aplicársela.

Sin embargo, desde ese día, el sitio funciona intermitentemente pues, según la autoridad, son muchas las personas que entran al mismo tiempo para registrarse. Hasta ayer, iban registrados 3.5 millones de 14.6 millones de adultos mayores que hay en el país.

El pasado jueves, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel De la O, criticó la estrategia federal y señaló que el estado buscará hacer su propio registro ante las constantes fallas.

"Utilizaron una plataforma que se bloqueó, nada más la implementaron e inmediatamente no funcionó, no sirvió para nada, yo me hago una pregunta ¿qué países del mundo utilizan una plataforma para vacunar? No hay.