Ven intento de gobierno de Nuevo León de interferir elecciones con pretexto de pandemia

En el marco de que arranquen las campañas electorales en Nuevo León, partidos políticos en la entidad afirman que ven un intento del estado por interferir en los comicios con pretexto de la pandemia por el Covid-19.Además, indicaron que la lentitud que ha marcado la reapertura económica en Nuevo León es parte de un "guión y narrativa" del estado para mantener el control de las elecciones vía la Secretaría de Salud.

El próximo viernes arrancan en la entidad las campañas políticas para elegir gobernador, 51 alcaldes y 42 diputados locales, dicho proceso electoral concluirá el 2 de junio.

Representantes de partidos señalaron que el gobernador Jaime Rodríguez, "El Bronco", ya ha dado señales de que piensa intervenir usando la pandemia como "pretexto", como es el caso del 14 de enero cuando el secretario de Salud, Manuel De la O, dijo que incluso podría suspender o posponer las elecciones si consideraban que la situación sanitaria era "grave".

"Están haciendo guión, una narrativa en ese sentido, para ir encareciendo que la gente no reciba a los candidatos o que la gente tenga miedo y finalmente no salgan a votar, lo cual es nefasto y reprobable.

"El secretario de Salud no permitiría que hicieran campañas más que el PAN, porque al PAN fue al único que cuando estaba todo restringido y todo cerrado les permitió sus asambleas electorales, sus votaciones el día domingo que cerraron todo", acusó el presidente de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina.

El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Álvaro Ibarra, señaló que sería lamentable que el estado manche la elección metiendo mano a través de la Secretaría de Salud.

Afirmó que no permitirán que sea esta dependencia la que indique si se realicen o no eventos políticos, pues recalcó que no es su función.

"Salud no es la autoridad competente para que tome esa decisión, le correspondería en dado caso a las autoridades electorales, eso no le corresponde al gobierno del estado.

"Sería algo incorrecto por parte del estado, le corresponde a la autoridad competente, que son las autoridades electorales quienes tendrán que decidir esto, no el estado. Como Congreso estaríamos muy atentos a que no pase eso", afirmó Ibarra.

Apenas el pasado jueves, Nuevo León permitió que los adultos mayores entren a recintos y que los negocios abran los domingos, pero ambas medidas fueron "a medias" porque en el primer caso sólo se les autorizó hasta mediodía y en el segundo hasta las 17:00 horas.

Al respecto los representantes de partidos políticos señalaron que si la reapertura en Nuevo León ha ido a "paso de tortuga" y todavía no es total, aunque ya existan las condiciones, es porque el estado quiere mantener el tema "vivo" para influir en los comicios.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Congreso del estado, Ramiro González, afirmó que su partido tiene la misma percepción por lo cual pidió que el secretario de Salud, Manuel De la O no use la pandemia con fines políticos.

"Creo que va a meter cuchara el gobierno, yo lo que siempre le he pedido es que no se politice la pandemia en estas elecciones y que el gobierno estatal saque las manos de las mismas, definitivamente que queremos prevenir que las cosas no se den en un escenario donde sea imparcial el tema", afirmó González.

El 3 de diciembre, el estado ordenó que las reuniones de todo tipo, incluidas las familiares no fueran de más de 10 personas, pero el 21 de enero las redujo a 10.

De lo contrario, señaló De la O ese día, se aplican multas de hasta $400,000 pesos.

"Reuniones en casa habitación más de 10 personas no está permitido, no lo hagan, las autoridades municipales junto con las autoridades estatales hemos ido a suspender reuniones de este tipo", dijo en enero.

Aunado a la denuncia de los partidos, El Horizonte dio a conocer ayer que ni a tres días de que arranquen las campañas, hay ciertas dudas respecto a la operación de las campañas porque no está del todo claro lo que sí está permitido y no realizar en este periodo electoral.

El presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Garza Castillo, indicó que no sabe si la Secretaría de Salud del estado tiene facultad para detener eventos, pero señaló que es un hecho que hay que acatar sus disposiciones.