´Miguel nos castiga´: vecinos de San Pedro

SAN PEDRO.- Vecinos de la colonia Bosques del Valle acusan que por ser "críticos" con su administración, el alcalde Miguel Treviño los ha "maltratado y castigado"

Afirmaron que con ellos, el edil no tiene comunicación ni les informa situaciones básicas como, por ejemplo, el avance en la construcción y remodelación del parque.

De hecho, los vecinos afirman que el "encontronazo" inició porque desde un principio se opusieron a que dicho parque, que era un área verde, la convirtieran en una plancha de concreto.

"Bosques del Valle es la tierra de nadie, nos castigan por ser críticos contra el proyecto del parque. Hay expertos y activistas como el arquitecto Rodrigo Velarde (vecino) que está llevando sus peticiones, con base en su conocimiento y haciendo juntas con ciertos vecinos o con otros expertos; vemos a otros activistas como María Elena Assad, liderando a otros vecinos y activistas, también en la lucha para frenar el mismo parque.

"Están los vecinos de Bosques del Valle tratando de frenar y la junta de vecinos, porque no hay una cabeza, no se acerca la autoridad con la junta de vecinos, entonces no hay un filtro ni acercamiento con la autoridad", dijo Nohemí Jahel Ceballos, presidenta de la junta de vecinos de esa colonia.

En diciembre de 2019, la administración de Treviño inició las obras de la remodelación y restauración del Parque Bosques del Valle con una inversión de $120 millones de pesos y que se estimaba terminar a finales de este año.

Sin embargo, los vecinos señalan que no saben cuál es el avance, pues el municipio no se ha acercado a brindarles información pese a que se lo han pedido en varias ocasiones.

De hecho, ese fue el "punto de quiebre", porque al parque se le están agregando baños, un anfiteatro y otras instalaciones de concreto que los habitantes del sector no querían.

"La verdad creo que sí tiene que haber comunicación total entre junta de vecinos con Obras Públicas para ver cómo va la situación, no está a favor la junta de vecinos, no están a favor los vecinos y pues claramente ahí se ve que no hay un acercamiento por parte del municipio de San Pedro.