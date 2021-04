Vamos a declarar la guerra a la basura: Víctor Fuentes

MONTERREY.- Un foco de infección es lo que viven los habitantes de la colonia Valle del Mirador ante la falta de servicio de recolección de basura.

Víctor Fuentes Solís, candidato a la alcaldía de Monterrey por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, se comprometió con los colonos a llevar el servicio de recolección hasta las casas que se encuentran en lo alto de la colonia y dificultan el acceso de los camiones.

Denunció que los depósitos de desechos son insuficientes para los habitantes de esta colonia y la alta demanda, crea focos de infección en la zona.

"No hay un adecuado manejo del depósito y la transferencia de basura, hay toneladas y toneladas de basura que no han sido recogidas oportunamente; los contenedores no son suficientes y no son recogidos a tiempo, lo que genera un clima de insalubridad", señaló.