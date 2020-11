Probarán vacuna china contra Covid en NL

Monterrey.- La Secretaría de Salud en Nuevo León dio a conocer que el estado participará en el ensayo de la fase tres de la vacuna china.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard señaló que llegaron a México las dosis por parte del laboratorio CanSino Biologics; ante ello, el titular de Salud del estado, Manuel de la O Cavazos, indicó que se aplicarán 1,000 inmunizaciones en Nuevo León.

Abundó que ya están próximas a liberarse las autorizaciones y acuerdos, y una vez que se tengan listas se darán a conocer.

"En términos generales, es que sea un paciente sano previamente, que no haya tenido Covid, que no tenga antecedentes de enfermedad cardíaca, enfermedad renal, alguna enfermedad de los pulmones, que no esté recibiendo un tratamiento previo. "Que nos permita estarlo checando para ver si tiene efectos adversos; es decir, si le provocó algún efecto la vacuna o no", mencionó.