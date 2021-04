Va entrando poco a poco la delincuencia: Adrián de la Garza

Después de que esta mañana se presentaran actos vandálicos en la colonias de Santa Engracia y Valle Oriente en San Pedro en los que se plasman siglas de grupos delincuenciales, el candidato a gobernador por la coalición Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza dijo que no solo son vandálicos, sino que confirman la presencia de los delincuentes

En entrevista al concluir uno de sus recorridos en la colonia Villas de San José en Juárez, el priísta dijo que una vez que esta situación no es única en el estado, sino una consecuencia de lo que se vive en el país.

"Hay una serie de indicadores que no son de estos días donde se vienen dando de meses atrás y no nada más en Nuevo León. La problemática en Nuevo León no es exclusiva de nuestro estado, tiene que ver con todo un ambiente en el país", dijo.

De la Garza Santos, señaló que los grafitis y las cinco personas asesinadas a balazos la noche del viernes en la colonia Nuevo San Rafael en Guadalupe; deben ser vistos como la introducción paulatina de estos grupo al estado.

"Tenemos que estar muy atentos a esto y ser muy analíticos para poder implementar las estrategias correspondientes de forma muy inmediata"

"Tenemos que verlo más como forma integral antes que actos vandálicos; hay que verlos como actos de poco a poco presencia de la delincuencia organizada en donde tenemos que hacer labores estratégicas de inteligencia"