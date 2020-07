¿Por qué DEBES usar las direccionales al conducir?

Uno de los componentes esenciales en todo automóvil son las luces direccionales, facilitan el tránsito para todos, pero no todos las utilizan adecuadamente.

Las luces direccionales son uno de los elementos de seguridad vial esenciales y que tiene impacto, no sólo en el conductor del vehículo, si no en todo lo que le rodea. Su función es la de señalar el movimiento del vehículo antes de realizarlo, para así procurar que los carros que están cerca permitan el paso, disminuyan su velocidad y mantengan una distancia prudente.

Lenguaje universal de movilidad

Uno de los errores más comunes es activar la direccional simultáneamente al realizar el movimiento; esto de nada sirve pues se tienen que accionar con un tiempo prudente de antelación previo a la maniobra. Hay que tomarla como una luz informativa para que quienes andan en la vía sepan qué vamos a hacer y actúen en consecuencia, previniendo accidentes.

Deben considerarse como el lenguaje universal en la movilidad, independientemente si se trata de un carro, bicicleta o motocicleta, y su uso influye también en los peatones.

Es la ley

Dentro de los códigos de tránsito, está estipulado que utilizar las direccionales adecuadamente es obligatorio, y que en caso de que técnicamente las luces presenten un fallo, o si se trata de un vehículo no motorizado, los movimientos deben ser anunciados mediante otras señas. También se establece que los vehículos o transeúntes cercanos, deben moderar la velocidad y mantener una distancia prudente para permitir el movimiento indicado.

No utilizar las direccionales para anunciar una maniobra, no permitirá que éste se lleve acabo o entorpecerá el proceso, pues los conductores difícilmente anticiparán el movimiento y seguirán su conducir sin moderación por lo que un accidente es probable.

De igual forma, cuando no se usan las direccionales, por ejemplo, para dar una vuelta en algún cruce o esquina donde exista un paso peatonal, el transeúnte continuará su marcha pues no detectará que el auto cambiará de dirección, y pueden haber consecuencias graves.

"Que no me ganen"

Existe también una idea de no utilizar la direccional porque, al prevenir que se intenta incorporar a un carril, el auto que debe ceder el paso, no querrá "perder su lugar" y le cerrará el movimiento al automóvil que hará la maniobra. Por eso muchos conductores prefieren no usarla, para sorpresivamente "ganar el lugar".

Sin embargo, este pensamiento sólo promueve continuar en el círculo vicioso que provoca una cantidad importante de accidentes de tránsito. Es decir, el uso de direccionales es tarea de todos, y si se distingue que algún auto está utilizándolas prudentemente para hacer una maniobra, es obligación procurar medir la velocidad para facilitar la maniobra. Si todos siguen esta premisa, el riesgo de accidentes disminuirá y además, facilitará el transitar para todos.

Un hábito

Las direccionales se deben utilizar antes de realizar un giro o cambio de carril e indicar la dirección correcta. Es importante que cuando la maniobra haya concluido, se desactiven para evitar malentendidos con otros conductores.

La direccional no garantiza que cedan el paso, por lo que es prudente observar bien por los espejos si el conductor de atrás entendió la señal y facilitará el acceso. Hay que tomar en cuenta los puntos ciegos en el rango de visión porque a veces se puede ser sorprendido.

Las direccionales también son útiles al rebasar.

Por la seguridad de todos, es importante revisar que el funcionamiento de las luces sea el adecuado, tanto las delanteras como traseras y convertir en un hábito de seguridad utilizarlas adecuadamente.