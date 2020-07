Urgen al estado retomar ciclovías ante hechos trágicos

Nuevo León.- Además de los $60 millones de pesos que ya tiene presupuestado la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Instituto de Movilidad también debe de aportar parte de sus ingresos para Bici Rutas.

La nueva Ley de Movilidad establece que el 1.5% de los ingresos de ese organismo tiene que ser destinados a proyectos de movilidad como ciclovías.

Según diputados locales, al año el Instituto tiene que recaudar $250 millones de pesos de ingresos propios a partir del pago de derechos de las plataformas digitales establecidos en la nueva Ley de Movilidad, entre otros conceptos como multas al transporte público.

De esa cantidad, $30 millones irían a ciclovías y otros proyectos del ramo.

La legisladora del Partido Verde Ecologista, Ivonne Bustos Paredes, explicó que la nueva Junta de Movilidad del nuevo instituto es la que debe definir cuanto de 1.5% son para ciclovías.

De acuerdo con la legisladora del partido Verde Ecologista, hasta el momento, de esos $250 millones, ya se recaudaron $70 millones.

Por su parte el diputado del Partido Acción Nacional, Jesús Nava, se sumó a la petición y dijo que todo lo recaudado hasta el momento se debe destinar a infraestructura vial.

Con ello, el legislador Jesús Nava subrayó que se evitarían accidentes trágicos como los ocurridos en este mes, en el que cuatro ciclistas fallecieron en percances viales.

El Tesorero del estado, Carlos Garza, indicó que si no ha dado dinero para las ciclovías es porque ni la Secretaría de Desarrollo Sustentable ni el Instituto de Movilidad se lo han solicitado.

"No me los han pedido (Instituto de Movilidad), yo no tengo una solicitud, a parte no hay una recaudación de $72 millones", puntualizó escuetamente al salir del Congreso.