Urge Álvaro Ibarra a gobierno estatal alimentación sana en escuelas

Monterrey, Nuevo León.- Tras recordar que se hicieron reformas a la ley a fin que se infraccione la venta y distribución de alimentos de bajo valor nutrimental, el diputado del PRI, Álvaro Ibarra urgió al ejecutivo estatal publicar estas modificaciones que fueron aprobadas el 26 de abril.

El también coordinador de dicho grupo legislativo, dijo que ante el inminente regreso a clases presenciales se deben tomar medidas que fomente un estilo de vida saludable, sobre todo después de la pandemia la cual afectó los hábitos alimenticios de los menores.

"Creo firmemente en la prevención positiva a que puede llevar esta reforma legal y dar certeza en la aplicación de la norma local, que no dé lugar a interpretaciones y evitar conductas que dañen la salud de nuestra niñez", expresó.

Por lo anterior, llamó al gobierno estatal a que se publique en el Periódico Oficial del Estado, las reformas hechas a la Ley de Educación de Nuevo León con el fin de evitar también los alimentos de alto contenido calórico.

"Esta reforma tiene como objetivo armonizar nuestro marco legal a las disposiciones vigentes a nivel federal, a fin de establecer como una infracción la venta o distribución de alimentos no sólo los de bajo valor nutrimental, sino también de aquellos de alto contenido calórico, de acuerdo a las normas oficiales, y con esto tener la certeza de que este tipo de productos no llegarán a las escuelas y no dañarán a las niñas, niños y adolescentes del Estado.