Unión Europea reabre las fronteras a todos los turistas de Estados Unidos

Junio 16, 2021 / Noé González / MONTERREY

La UE reabre fronteras a los turistas de EEUU Associated Press yesterday Turistas llegando al aeropuerto de Barcelona, España, el 7 de junio de 2021. (AP Foto/Emilio Morenatti, File) Turistas llegando al aeropuerto de Barcelona, España, el 7 de junio de 2021. (AP Foto/Emilio Morenatti, File) BRUSELAS (AP) — La Unión Europea recomendó el miércoles que sus 27 países miembros comiencen a eliminar las restricciones impuestas por la pandemia a los turistas de Estados Unidos, y que agreguen al país norteamericano a la lista de naciones a las cuales deberían permitir los viajes no esenciales. La recomendación —adoptada durante una reunión en Bruselas de representantes permanentes ante el bloque— no es vinculante y cada gobierno tiene autoridad para pedir pruebas, registros de vacunación contra el COVID-19 y establecer otras condiciones de entrada. La UE no tiene una política unificada de turismo o fronteras por el coronavirus, pero ha trabajado durante meses en un certificado de viaje digital conjunto p