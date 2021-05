UANL lanza convocatoria para elegir al nuevo rector

Monterrey, Nuevo León.- Tras sesión extraordinaria, la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) lanzó la convocatoria para el proceso de designación de su nuevo rector para el periodo del 28 de octubre de 2021 al 27 de octubre de 2021.

Se informó que los interesados podrán inscribirse para la convocatoria del 4 al 6 de mayo de 2021 de las 8:30 a las 16:00 horas y el día 7 de mayo de las 8:30 a las 12:00, en las oficinas de las Junta de Gobierno, localizada en la calle Belisario Domínguez, en el Obispado.

Como parte de los requisitos para poder inscribirse como candidato, se solicita ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles; poseer título profesional o grado universitario equivalente o superior a la licenciatura; tener por lo menos cinco años de servicio en la enseñanza o en la investigación universitaria.

Asimismo, no ocupar durante el ejercicio de rector un puesto de funcionario público, no ser dirigente de partido político y no ser ministro de culto religioso.

La Junta de Gobierno de la UANL señaló que los candidatos deberán acompañar su solicitud de registro con su currículum vitae; plan de trabajo que se propone realizar en caso de ser designado Rector de la UANL; Carta de aceptación al cargo de Rector; y Carta de acreditación de su representante.

Al finalizar las inscripciones, la Junta determinará si los candidatos cumples con los requisitos legales para aceptar a los candidatos.

De ser aceptados, los candidatos podrán realizar su campaña del 10 al 14 de mayo, la cual estará dirigida a estudiantes, profesores y demás trabajadores de las dependencias de la UANL.