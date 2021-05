Triquiñuelas electorales en Pesquería: Acusan a alcalde Miguel Lozano de 'embarazar' padrón electoral

Nuevo León.- Una habitante de Pesquería de nombre, Adriana Guadalupe Reyna Tienda, denunció que una persona usó su domicilio para ponerlo en su credencial de elector, lo cual posiblemente evidencia que se está inflando el padrón del municipio.

Y es que en noviembre del 2017, el periódico El Horizonte dio a conocer que el entonces priista, y ahora panista, Miguel Ángel Lozano, había sido denunciado por realizar esta práctica, que consiste en registrar electores foráneos en domicilios de su municipio con la finalidad de que votarán por él.

La ciudadana de la colonia Valle de Santa María señaló que el pasado mes de febrero, trabajadores del INE acudieron a su domicilio en busca de una persona, la cual no reside en su domicilio.

"El 19 de febrero van las personas del INE, entonces estaban buscando a una tal ´Elisa´, yo les digo que aquí no vive esa persona, les dije que me dijera que domicilio traía y pues era exactamente el mío. La iban a buscar porque salió sorteada para casilla, entonces fue como me di cuenta de que esa persona, ya sea que tomó mis recibos o no sé cómo le hizo para poner en su credencial mi domicilio", mencionó Reyna Tienda.