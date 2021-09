Promueven tratamiento en casa por Covid... hasta donde se pueda

Monterrey, Nuevo León.-Aunque siempre será fundamental consultar a un médico y estar en contacto con este durante la enfermedad, expertos en salud señalaron que un paciente Covid debe hacer todo lo posible por quedarse en casa "hasta donde se pueda".

En entrevista con El Horizonte, el médico experto en salud pública, Alejandro Moreno, dijo que incluso no hay que alarmarse con una oxigenación menor a 90, sino consultar a su médico de manera oportuna, quien sabrá como actuar.

"No porque baje de 92-91, o 89 hay que asustarse, si hay que tomarlo con cautela, si hay que preocuparnos en el buen sentido médicamente hablando haciendo la llamada al profesional de la salud para que sea mejor atendido y le modifique su protocolo que ya está establecido, que muy seguramente el doctor va a hacer algunos ajustes a su tratamiento y muy seguramente le va a ir bien no necesariamente porque le está bajando la saturación va a ir a un hospital", explicó.

El especialista recomendó no agitarse al ver este cambio, y por el contrario conservar la calma para consultar con especialistas.

Asimismo destacó que se debe procurar contar con una alimentación rica en proteínas, y evitar las grasas.

"En este caso no hay una dieta rigurosa, pero sí se recomienda que no sea alto en grasas que sea alto en proteínas carbohidratos pues tener frijoles, arroz, pollo, pescado, carne y eso le va a ayudar mucho a fortalecer su sistema inmune y no comer comida chatarra, aquí hablo con comida chatarra no que no compren papas fritas, hamburguesas, cosas que sean congeladas y de calentar evitarlas", apuntó.