Trasvase es "abono" del convenio que se tiene con Tamaulipas: Manuel González

El funcionario estatal aseguró que en el Estado no se tiene desabasto de agua y el vecino estado ha solicitado este adelanto del agua por necesidades que tiene en la utilización del vital líquido.

"Además de nuestro cumplimiento anual que es de 100 millones de metros cúbicos cada 1 de noviembre hacia la cuenca 025 que se encuentra ubicada en Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, todos esos municipios, pues se suma a ese esfuerzo, siempre y cuando como sucedió en este caso no se vea perturbada la seguridad, en el sentido del suministro de agua para el área metropolitana y no lo es, nosotros tenemos, afortunadamente hoy por hoy, una capacidad que pueda dar respuesta en los próximos 4 años a el área metropolitana si no lloviera", señaló González Flores

Exclamó que se seguirá en los mismos números, pero que si llueve es mucho mejor, ya que dijo serán siempre solidarios con el gobierno cuanto plantee las cosas como fueron planteadas, en una necesidad que tienen todos los municipio de Tamaulipas a los cuales va dirigido el vertedero de agua, lo cual no perjudica a Nuevo León.

"Teníamos una capacidad de 830 millones de metros cúbicos que representa el 75% del llenado de la presa o de la inundación de la presa y bueno pues estamos sobrados para la atención en el área metropolitana de Monterrey los próximos 4 años", informó Manuel González.

Dijo que el gobierno del estado lo plantearon como un anticipo cuando CONAGUA les pidió el trasvase, dentro del convenio que anualmente la presa El Cuchillo en base al acuerdo que existe, cumple con el envío de agua al distrito de riego 025.