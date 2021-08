Regios se ejercitan junto a smog por cierre de Parque Fundidora

Ante el cierre del Parque Fundidora, las personas que acudían a ejercitarse en el lugar se han visto en la necesidad de hacerlo en los alrededores a pesar de la contaminación o smug presente en el ambiente, pues es común verlos caminar, trotar o correr por la banqueta de las avenidas Fundidora y Madero.

Desde el 9 de agosto el parque cerró sus puertas por las restricciones que determino la Secretaría de Salud ante la tercera ola de contagios por COVID-19.

Sin embargo, quienes acudían al parque señalaron que no creen necesario su cierre, pues se trata de un espacio al aire libre.

La señora Martha Elvia Cabello es diabética y señaló que siempre cumplía con los protocolos.

"Yo soy diabética y nos dicen su ejercicio y 30 min de caminata. Venimos protegidas y con nuestro gel y pues no agarramos nada, ni nos juntamos con nadie, ni nada. Creo que no (sea necesario el cierre), creo que no, creo que sería mejor que nos abrieran y anduviéramos por dentro"

Mientras que don Cesareo Treviño aseguró que por las mañanas no había aglomeraciones.

Incluso consideró que estar encerrado le traería más problemas de salud.

"No es posible que los estadios tengan gente y aquí que es un área libre y que son 30 hectáreas, a las 7:30 de la mañana hay menos de mil gentes. Eso no lo puedes dejar (el ejercicio), el cuerpo necesita sino vas a vivir malo ahí en tu casa, vas a estar enfermo", consideró.

Durante esta semana y media que el Parque Fundidora ha permanecido cerrado se han visto decenas de personas que acuden a ejercitarse en las banquetas de los alrededores.