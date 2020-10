ESPECIAL | Agricultores de NL ¡en crisis!: cierre de panteones les dio el 'tiro de gracia'

Monterrey.- Agricultores de flores en Nuevo León se encuentran desesperados, ya que todo el esfuerzo durante el año ha quedado en nada, debido a la decisión del gobierno del estado de cancelar las fiestas patronales y las visitas a los panteones, durante el Día de Muertos, que se celebra el 2 de noviembre.

Dicha cancelación es un duro golpe a la economía de los productores de flores de cempasúchil y la mano de león, flores típicas de la celebración de día de difuntos.

No obstante, la afectación va más allá de los campesinos, pues también golpea a la cadena de valor de quienes se dedican a cosechar, transportar y vender las flores, además de florerías y otros comercios que se benefician de los festejos de temporada y las visitas a los panteones.

Solamente en el ejido Rinconada, del municipio de García, "sobreviven" unos pocos agricultores que se dedican a cultivar el cempasúchil y la mano de león.

"De aquí vivimos nosotros, yo de aquí vivo de la labor y no he vendido nada, no sé qué hacer, ya se me quedó toda la flor", dijo el agricultor, Antonio Saldaña.