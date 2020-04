Trafican en web con pruebas de Covid-19; especialistas advierten que no son seguras

A pesar de que las autoridades han repetido que las únicas pruebas confiables de Covid-19 son las que aplican dependencias de salud y laboratorios privados de reconocimiento oficial, en redes sociales se ha desatado un mercado negro de dichas pruebas.

En grupos vecinales de facebook se trafica con denominadas "pruebas rápidas"a precios que van de los $2,500 pesos al menudeo y al mayoreo en $500 y $2,000 pesos la unidad.

El Horizonte contacto a un usuario identificado como "David Fisik"quien comercializa dichas pruebas en el grupo "Ventas en Mitras Centro".

El vendedor dijo que la importó de China y funcionan como las de la diabetes, es decir, extrayendo una pequeña muestra de sangre.

Al menudeo el costo es de $2,500 pesos y al mayoreo, arriba de 30 piezas, es de $2,000 pesos, es decir, a $60,000 pesos el paquete.

"Las empecé a vender desde hace un mes y ya casi no me quedan, sólo me quedan cuatro, sino me depositan hoy por la tarde, te las vendo a ti.

"El envío lo hago por medio de 'Mercado Libre' para mayor seguridad de quien la compre para que no sienta que pagará y no le va a llegar", indicó el vendedor.

La reportera le insistió a "David" que le detallara la efectividad y el funcionamiento y su respuesta fue direccionar al link https://hzxh168.en.made-in-china.com/ en la cual se ofrecen productos hechos en China.

En dicha página se señala que la prueba "COVID-19 IgG / IgM" "se realiza a través de la sangre, sirve para la detección rápida, cualitativa y diferencial de anticuerpos IgG e IgM para el nuevo coronavirus 2019 en sangre humana, suero o plasma humano".

En la misma, se detalla que dichas pruebas tardan de 10 a 15 minutos en arrojar resultados cuando oficialmente los resultados las autoridades tardan entre dos y tres días. "Es una operación más fácil y rápida de hacer el diagnóstico de pacientes sospechosos y una detección in situ de personas en contacto cercano", dijo el vendedor.

Otro caso más es el de la usuaria "Mel Laara"quien inició la venta de pruebas rápidas a lo largo de esta semana en el grupo "Ventas Mamás Emprendedoras de Linda Vista Gpe".

"Tenemos pruebas para COVID-19 certificadas, aprobadas por la FDA (Food and Drug Administration), los resultados salen en horas, excelente precio. Solo venta en mayoreo", publicó la joven mujer.

De inmediato, las usuarias la empezaron a cuestionar y recriminar que "traficara"con dichas pruebas y lucrara con el temor de la gente.

"No es lugar para anunciar algo ta vital´´, le comentó una usuaria.

No son seguras.- experto

El director médico del Hospital Christus Muguerza, Ángel Martínez Vela, dijo que adquirir estos productos no es seguro ni efectivos y menos que confirmen que tienes esta enfermedad ya que las mismas solo miden la inmunidad, no en si el virus.

"Esas pruebas rápidas son las que se están estudiando incluso hay algunas están en proceso de comercialización.

"Lo que miden realmente es por así decirlo, en una forma sencilla la inmunidad de las personas pero tiene algunas deficiencias porque hay personas que pueden tener el virus que pueden ser contagiosas y en un lapso en el que su inmunidad todavía no se desarrolla lo suficiente como para dar positiva una de estas pruebas, esa es la gran limitante de esas pruebas rápidas", puntualizó.

El experto señaló que estas personas se aprovechan del momento dado que al no tener una respuesta efectiva sobre las pruebas siguen con su negocio, solamente dejando más dudas y preocupación a las personas.

"Ese es un ejemplo más de la gente que estáa provechando la situación para vender esto y otras muchas cosas sin realmente un sustento, creo que no deberíamos de hacerle caso a ese tipo de comercializaciones... Las pruebas PCR son las únicas que están comprobadas", señaló el médico.

Por lo que dijo es importante los ciudadanos que presenten síntomas acudan a los centros autorizados o bien se acerquen con personal del estado para tener una mayor orientación al respecto.