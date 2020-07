Casinos exigen abrir para salvar empleos

Después de que el estado de Nuevo León, vía la Secretaría de Economía y Trabajo, informó que analiza reclasificar algunos giros de la industria del entretenimiento para una pronta reapertura, representantes de trabajadores de casinos y gimnasios celebraron este estudio.

Los líderes de estos gremios aseguraron que la medida es urgente por lo que solicitaron a la autoridad ponerle fecha a la reactivación de estas actividades.

Y advirtieron que están en riesgo miles de empleos, tanto directos como indirectos.

"Si no se abren ya, tendremos un caos laboral muy delicado; esperamos que para el 31 de julio (se abran), esperamos y le rogamos a Dios que esto ya se acabe... Ya se les están acabando sus ahorros a la gente", puntualizó el secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Operadores de Libros y Establecimientos de Diversiones (Sintoled) en Nuevo León, Félix Coronado.

El líder sindical dijo que los casinos entran en la clasificación de los giros donde no se utiliza la "voz alta" por lo cual están en condiciones de operar, y abundo que la mayoría de estos establecimientos ya tienen listos los protocolos de prevención de contagios.

"En los casinos no se canta, no se grita y no se habla en un descuido; se cumpliría perfectamente eso, no habría ningún problema con esas cosas, se cumpliría con todas las reglas sanitarias, sobre todo la primordial: el tapabocas la careta, el tema de que el cliente y el trabajador estén monitoreados", expresó Coronado.

De este giro dependen 25,000 empleos y le aporta a la economía $1,000 millones de pesos.

Por su parte, Daniel López, presidente de la Asociación de Gimnasios Unidos de Nuevo León, se quejó de que el gobierno del estado no fije una fecha para la reapertura, aunque celebró que los consideren en una pronta reactivación del sector.

Mientras, que la Secretaría de Economía y Trabajo del estado, reconoció que cines, casinos y gimnasios están listos para abrir, porque ya tienen listos sus protocolos sanitarios a aplicarse para dar servicio a sus clientes.

Sin embargo, voceros de la dependencia no se atrevieron a dar una fecha posible de reapertura de estos giros.